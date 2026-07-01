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Antonio Resines explica por qué le conocen como el Will Smith español: "Yo era un atleta"

El actor ha contado su experiencia siendo boy scout y jugador de rugby.

Antonio Resines explica por qué le conocen como el Will Smith español: "Yo era un atleta"

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El Hormiguero ha cerrado su temporada por todo lo alto con la visita de Antonio Resines y Quim Gutiérrez. Los intérpretes han compartido confidencias sobre sus carreras y han participado en una noche muy especial para despedir el curso televisivo.

En esta ocasión, Pablo Motos ha querido conocer el motivo por el que a Antonio le conocen como "el Will Smith español". El actor, entre risas, le ha preguntado que si lo decía por los rizos antes de desvelar el verdadero motivo.

El invitado ha contado cómo fue su experiencia de boy scout y ha revelado cómo consiguió ganar un torneo nacional de rugby. ¡No te lo puedes perder!

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Antonio Resines explica por qué le conocen como el Will Smith español: "Yo era un atleta"

Antonio Resines explica por qué le conocen como el Will Smith español: "Yo era un atleta"

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