Natalia, vecina de Ceuta de 22 años: "De noche salgo acompañada de un adulto"

Tras la crisis migratoria vivida desde el pasado jueves, cuando, según datos del Ministerio del Interior, alrededor de 50.000 personas accedieron de forma irregular a Ceuta, la ciudad ha comenzado un proceso gradual de recuperación de la normalidad. La llegada masiva de personas supuso una gran presión para las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia, aunque en los días posteriores se ha producido un importante número de retornos. En la actualidad, Ceuta continúa atendiendo a 862 menores migrantes.

Mientras tanto, los comercios han reabierto y la actividad del día a día se va retomando poco a poco. Sin embargo, entre parte de la población persisten sentimientos de incertidumbre y preocupación debido a la situación vivida.

Natalia, vecina de Ceuta, explica que durante este periodo de colapso y emergencia no se atreve a salir de casa con sus amigos. Aunque considera que la situación ha mejorado, afirma que prefiere salir durante el día y que, "De noche salgo con un adulto". También señala que la presencia de militares en las calles y ver a muchas personas corriendo le provocaron una sensación de inseguridad "Que te miren todo el rato" explica. Su testimonio refleja una percepción de una parte de la ciudadanía tras un episodio de gran impacto para la ciudad.

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