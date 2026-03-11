Antena3
Así ha sido la entrevista completa a Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero en El Hormiguero

Las actrices han brillado con luz propia en una noche marcada por los momentazos, las risas y la complicidad.

Así ha sido la entrevista completa a Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero en El Hormiguero

Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero han pisado el plató de El Hormiguero demostrando la química que comparten dentro y fuera de la pantalla. Entre confidencias y momentos divertidos, han ofrecido una conversación dinámica y muy cercana.

Lo primero de lo que han hablado ha sido sobre su experiencia grabando juntas en República Dominicana. Las tres han coincidido en que fue algo increíble, pero han desvelado cómo fue el momento en el que les tocó vivir un terremoto.

terremoto

Tras esto, Pablo Motos se ha interesado en conocer la surrealista experiencia de Claudia viajando con su familia a Ámsterdam. La intérprete ha contado que decidió probar la comida cannábica con su hermana y terminó con el mayor "globo" de su vida.

