¡Espectacular! Marron sorprende con una demolición en directo de una obra hecha con más de 50.000 piezas

Marron ha aprovechado la visita de Malú, Clara Galle, Claudia Salas y Paula Salas a El Hormiguero para sorprender a ellas y a los espectadores con una impresionante demolición en directo de una obra arquitectónica efímera.

Raffaele Salvoldi ha sido el encargado de explicarnos cómo han hecho la estructura que iban a derribar. Seis días han tardado en mondar la espectacular obra hecha con más de 50.000 piezas y que ha alcanzado los 8 metros de altura.

La demolición ha comenzado desde un puente que ha atravesado la mítica Puerta de Alcalá y la reacción en cadena ha sido la encargada de crear la magia. ¡Revive este momentazo dándole al play al vídeo de arriba!