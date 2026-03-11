Antena3
¡Espectacular! Marron sorprende con una demolición en directo de una obra hecha con más de 50.000 piezas

El autor de la obra ha querido reflejar a través de este pequeño show la fragilidad de las cosas y ha generado un clima único en plató

Patri Bea
Marron ha aprovechado la visita de Malú, Clara Galle, Claudia Salas y Paula Salas a El Hormiguero para sorprender a ellas y a los espectadores con una impresionante demolición en directo de una obra arquitectónica efímera.

Raffaele Salvoldi ha sido el encargado de explicarnos cómo han hecho la estructura que iban a derribar. Seis días han tardado en mondar la espectacular obra hecha con más de 50.000 piezas y que ha alcanzado los 8 metros de altura.

La demolición ha comenzado desde un puente que ha atravesado la mítica Puerta de Alcalá y la reacción en cadena ha sido la encargada de crear la magia. ¡Revive este momentazo dándole al play al vídeo de arriba!

Así ha sido la entrevista completa a Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero en El Hormiguero

Así ha sido la entrevista completa a Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero en El Hormiguero

El mosqueo de Joaquín ante la propuesta de Susana Saborido

“¿Cómo me voy a rapar ahora que tengo pelo?”: el mosqueo de Joaquín ante la propuesta de Susana Saborido

Joaquín revela lo que no perdonaría en su vida

Joaquín revela lo que no perdonaría en su vida: “Me he sentido traicionado”

