¡Sorpresa! Malú se une a Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero para jugar al teléfono escacharrado rumano

Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero han llegado juntas a El Hormiguero para compartir una visita llena de complicidad y buen ambiente. Las tres actrices han protagonizado una charla cercana en la que no han faltado las anécdotas y las risas.

Después de la entrevista, Pablo Motos ha dado la bienvenida a Malú, que se ha unido a Cosmin y Rober para jugar al habitual teléfono escacharrado rumano. En él, los colaboradores han vuelto a demostrar lo complicado que es su idioma jugando al mítico juego pero con frases en rumano.

Pese a que Pablo, Malú, Clara, Claudia y Paula han puesto todo de su parte, el resultado ha sido tan catastrófico como divertido. Tal y cómo ha dicho Rober, no ha conseguido llegarle "ni una letra" en condiciones. ¡Imperdible!