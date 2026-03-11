Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Increíble

¡Sorpresa! Malú se une a Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero para jugar al teléfono escacharrado rumano

La cantante ha sorprendido a todos uniéndose a las invitadas para participar en el desternillante juego.

¡Sorpresa! Malú se une a Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero para jugar al teléfono escacharrado rumano

Publicidad

Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero han llegado juntas a El Hormiguero para compartir una visita llena de complicidad y buen ambiente. Las tres actrices han protagonizado una charla cercana en la que no han faltado las anécdotas y las risas.

Después de la entrevista, Pablo Motos ha dado la bienvenida a Malú, que se ha unido a Cosmin y Rober para jugar al habitual teléfono escacharrado rumano. En él, los colaboradores han vuelto a demostrar lo complicado que es su idioma jugando al mítico juego pero con frases en rumano.

Pese a que Pablo, Malú, Clara, Claudia y Paula han puesto todo de su parte, el resultado ha sido tan catastrófico como divertido. Tal y cómo ha dicho Rober, no ha conseguido llegarle "ni una letra" en condiciones. ¡Imperdible!

Antena 3» Programas» El Hormiguero

Publicidad

Programas

Así ha sido la entrevista completa a Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero en El Hormiguero

Así ha sido la entrevista completa a Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero en El Hormiguero

El mosqueo de Joaquín ante la propuesta de Susana Saborido

“¿Cómo me voy a rapar ahora que tengo pelo?”: el mosqueo de Joaquín ante la propuesta de Susana Saborido

Joaquín revela lo que no perdonaría en su vida

Joaquín revela lo que no perdonaría en su vida: “Me he sentido traicionado”

Espectacular
Ciencia

¡Espectacular! Marron sorprende con una demolición en directo de una obra hecha con más de 50.000 piezas

¡Sorpresa! Malú se une a Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero para jugar al teléfono escacharrado rumano
Increíble

¡Sorpresa! Malú se une a Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero para jugar al teléfono escacharrado rumano

"El globo de nuestra vida": la surrealista experiencia de Claudia Salas al probar las magdalenas de marihuana
En El Hormiguero

"El globo de nuestra vida": la surrealista experiencia de Claudia Salas al probar las magdalenas de marihuana

La actriz ha contado cómo fue el día en el que probó la comida cannábica en Ámsterdam.

4-rosco11m
El Rosco | 11 de marzo

La arriesgada decisión de Javier en El Rosco con empate a 22 aciertos: “A ver si hay suerte”

El concursante madrileño se ha mostrado convencido de que Alejandro iba a sacar una letra más, por lo que se veía obligado a adelantarse a ese movimiento.

3-torrente

Santiago Segura da las claves de Torrente Presidente en Pasapalabra: “Va a ser un festival para los fans”

2-chivato

Elia Galera acusa a Santiago Segura de “chivato” por una ayuda al límite de las normas en La Pista

1-hostal

Alejandro confiesa la duda que podría haberle costado la Silla Azul: “Me ha entrado el sofoco”

Publicidad