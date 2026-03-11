Mejores momentos | Programa 6
“¿Cómo me voy a rapar ahora que tengo pelo?”: el mosqueo de Joaquín ante la propuesta de Susana Saborido
Susana Saborido le hace una propuesta a su marido que no le hace demasiada gracia. ¿Conseguirá convencer a Joaquín para que cambie de look en Japón?
“Joaquín, ¿estás preparado para la noticia que te tengo que dar? ” le dice Susana Saborido al capitán. Su mujer le propone adaptar su look al de los monjes y raparse la cabeza para acercarse a ellos.
Una propuesta que a Joaquín no le ha hecho demasiada gracias, “no estás tu loca rápate tú el cerete” le exclama el exfutbolista a su mujer.
Susana Saborido le dice que no entiende porque no se ha querido rapar para alcanzar el máximo perdón como los monjes. La madre de los Sánchez Saborido ha confesado que si ella se hubiera quedado en Japón se habría rapado el pelo. “Así me habría dejado de tantos tintes y tanto rollo” ha afirmado Susana Saborido.
