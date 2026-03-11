Entre tierras presenta en el Festival de Málaga su segunda temporada, que se estrena este domingo en atresplayer

Atresmedia continúa apostando por la ficción nacional y ha regresado, un año más, al Festival de Málaga. El Grupo ha presentado este miércoles la segunda temporada de Entre Tierras, tras convertirse en la serie más vista de la televisión en 2024, acompañado del gran talento con el que cuenta esta producción tanto delante como detrás de las cámaras. Entre tierras se estrena este próximo domingo, 15 de marzo, en atresplayer. Estará disponible para los suscriptores premium de la plataforma antes de su llegada al prime time de Antena 3.

Megan Montaner vuelve a ponerse en la piel de María, protagonista de la ficción. En esta temporada, también formarán parte del elenco principal: Rodolfo Sancho, Silvia Abascal, Ginés García Millán, José Pastor, Itziar Miranda, Clara Garrido, Germán Alcarazu, Marina Guerola, Helena Ezquerro, Carlos Serrano-Clark, Helena Kaittani y Carlos Sholz, entre otros.

Dos décadas después de perder a Manuel, y con dos hijos a su cargo, María continúa luchando para sacar adelante la tierra de los Cervantes. En los nuevos capítulos de ‘Entre tierras’, la protagonista deberá adaptarse a los nuevos tiempos, pero también dar ejemplo de resistencia cuando los cambios puedan arrasar con todo. Una ficción que abordará temas como los conflictos familiares, el dolor de la pérdida, la diferencia de clases, la transformación del campo y, también, el amor imposible, pero inevitable.

Producida por Atresmedia en colaboración con Boomerang TV, la segunda temporada de Entre tierras contará con 10 capítulos de 50 minutos cada uno. Su rodaje ha tenido lugar en localizaciones de Almería, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid.

Montse García y Luis Santamaría son los productores ejecutivos de Entre tierras, que está dirigida por Humberto Miró, Salvador Garcia Ruiz y David Montoya.

Lucía Alonso-Allende y Humberto Miró son los coproductores ejecutivos la serie, que cuenta con un equipo de guion formado por Susana López Rubio, Juan Beiro y Joaquin Santamaría, con Raquel Busca como analista de Guion. Diego Polo es el director de Producción. Al frente de la dirección de Fotografía está Antonio González. Paco Redondo es el director de Arte. Eva Martínez, Raquel Martínez son las encargadas de Maquillaje, mientras que Gualter Da Sá es el responsable de Vestuario.

Así es la segunda temporada

Han pasado casi dos décadas desde que María perdió a Manuel y se quedó sola al cuidado de Nicolás y de Manuela, la hija recién nacida que su marido no conoció. En estos años ha logrado sacar adelante la tierra de los Cervantes gracias a su coraje y al de Claudia, la jornalera rebelde e hija bastarda de D. Ramón.

María afrontará nuevas pérdidas y tendrá que seguir luchando para conservar las tierras, pero sobre todo para que sus hijos mantengan el arraigo y sigan unidos a la familia y a su patrimonio.

Los tiempos cambian, los campesinos migran y la falta de jornaleros propicia la llegada de braceros de otras zonas más pobres, pero también de empresarios ambiciosos dispuestos a explotarla, sin apego y sin vínculos, invirtiendo en maquinaria más que en personal. Por primera vez en mucho tiempo María se fija en alguien, pero el recuerdo de Manuel hará mella en sus dudas; hará lo imposible por evitar lo inevitable.

Los protagonistas de la segunda temporada

Megan Montaner es María Fernández

Viuda de Manuel Cervantes. Gracias a su coraje, a pesar de lo mucho que añora a su marido, ha sacado adelante a sus hijos y protege el patrimonio familiar con mucho esfuerzo y dedicación. En esta temporada debe enfrentarse a varios conflictos y desgracias, pero también a sus miedos más íntimos.

Lo arriesgará todo para salvar lo que más ama en un viaje sanador que acaba reforzando las raíces de su tierra y de su familia.

Rodolfo Sancho es Juan Toscano

El capataz de Julio Varela y su hombre de confianza. Llevan años juntos y se ha instalado en Atienza junto a su mujer y su hija, siguiendo a su patrón. Es un hombre atractivo, honrado y trabajador. María siente de inmediato una fuerte atracción que intentará frenar cuando descubra la pesada carga que lleva sobre sus hombros y él hará lo mismo, reprimir su pasión desbordado por sus trágicas circunstancias.

Silvia Abascal es Estrella

Mujer de Toscano. Dulce, noble, sensible e intuitiva. Padece una grave enfermedad. Es consciente de los sacrificios y el sufrimiento de su marido y de su hija, entregados en cuerpo y alma a sus cuidados. Tiene una profunda conexión con María.

Ginés García Millán es Julio Varela

Empresario agrícola, viudo y padre de dos hijos. Ambicioso y emprendedor, aprovecha los problemas de los propietarios para comprarles sus tierras y explotarlas, invirtiendo en maquinaria que sustituya la carestía de los braceros. No tiene escrúpulos, ni arraigo con la tierra, solo le interesa prosperar, ser el más rápido y el mejor, pero en la intimidad familiar, las cosas no son iguales. Su mujer murió en un accidente en el que conducía Miguel, su hijo mayor.

José Pastor es Bosco

El hijo rebelde y ofuscado de Julio Varela, ajeno a los negocios y maniobras de su padre y hermano. Vive desnortado y en conflicto, soportando un secreto que le atormenta; incapaz de reaccionar y decir basta. Parece lo que no es, como su hermano, pero en su caso esconde un alma noble. En su viaje de reconciliación consigo mismo, asume sus heridas y decide sanarlas lejos de todos; la única manera de crecer.

Itziar Miranda es Begoña

Vecina de Atienza y dedicada al campo desde siempre; lo lleva en la sangre. Afable y luminosa, derrocha buen carácter. Es una de las jornaleras en la finca Cervantes e íntima de María, a la que escucha y consuela, cuando necesita desahogarse. Será su apoyo principal, no sólo con los asuntos laborales, sino también en sus preocupaciones con los hijos y con los miedos a los que se enfrenta su amiga.

Clara Garrido es Claudia Varea

La jornalera indómita, la huérfana rebelde, hija de madre soltera y enemiga de los Cervantes hasta que descubre que es hija de D. Ramón, el odiado terrateniente. Consigue su herencia, gracias a la generosidad de María. Sigue soltera, disfruta de su independencia y aconseja a María que haga lo mismo, pero cuando las cosas se compliquen apostará por vender y empezar de cero. No tiene el mismo apego a la tierra que María, pero si a su sobrina Manuela, a la que adora y protege de una manera especial.

German Alcarazu es Nicolás Cervantes

El hijo de Manuel y de Llanos, el niño epiléptico y asilvestrado al que María protegió regresa hecho un hombre del servicio militar. Tiene planes, pero no pasan por Atienza. Quiere emprender negocios con sus nuevos amigos, pero acaba cediendo y acepta quedarse en la finca. Arrogante e inmaduro, cometerá errores que pondrán en peligro la hacienda.

Marina Guerola es Manuela Cervantes

Hija de Manuel y de María. No conoció a su padre, pero lleva muy dentro la sangre de los Cervantes. Adora el campo y los caballos. Tiene carácter y se enfrenta a su madre, pero también a su hermano. Siente que no se le respeta ni se le tiene en cuenta, pero encuentra en su tía Claudia, su madrina y cómplice, el apoyo que necesita. Manuela, en su viaje de aprendizaje, asumirá sus errores y el valor que exige el sacrificio.

Helena Ezquerro es Soledad

Hija de Toscano y Estrella. Es insegura y tímida. Tiene mucho talento dibujando, pero ha renunciado a estudiar Bellas Artes, más pendiente de cuidar de su madre que de sus sueños.

Se hace ilusiones con Bosco, aunque este no le promete nada, sumido en sus tormentos. Conseguirá sanar sus rencores gracias a su madre que, consciente de sus conflictos, deja abonado el camino para que sus sueños prosperen.

Carlos Serrano es Clark es Miguel

El primogénito de Julio Varela. Universitario, responsable y cabal. La mano derecha de su padre. Se siente en deuda con él y opera en las sombras. No duda en hacerle el trabajo sucio, pero nadie, ni siquiera el empresario conoce sus intrigas. Cuando la historia vuelva a repetirse, esta vez será su padre quien lo deje al descubierto. Es un lobo con piel de cordero, un psicópata peligroso

Helena Kaittani es Teresa

Andaluza, atractiva, lista y seductora. Viaja de incognito, haciéndose pasar por la hermana de Germán y no duda en aprovechar el interés que suscita en Nicolás, en su propio beneficio. No tiene escrúpulos, es una superviviente nata, siempre al albur de algún hombre al que exprimir hasta dejarlo seco y en problemas. Todo un peligro si caes en sus redes.

Carlos Scholz es Germán

Es un buscavidas enamorado de Teresa mientras ella se deja querer. Van huyendo de mil trampas y morosos. Simulan ser hermanos y jornaleros. Cuando advierte la sintonía entre Teresa y Nicolás, los celos le pueden y estará dispuesto a todo con tal de marcharse con ella. En su aprendizaje se dará cuenta de la ruina que le ha supuesto enamorarse de esa mujer.