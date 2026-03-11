"El globo de nuestra vida": la surrealista experiencia de Claudia Salas al probar las magdalenas de marihuana

La presencia conjunta de Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero en El Hormiguero ha llenado el plató de energía y naturalidad. Durante la entrevista, las actrices han hablado de sus experiencias y han mostrado la buena sintonía que las une.

En este momento, Pablo Motos se ha interesado en conocer la anécdota más surrealista de Claudia en Ámsterdam. Según ha dicho, viajó con su familia a la capital de Países Bajos y decidió probar las magdalenas de marihuana junto a su hermana.

En un principio pensaba que le habían timado pero rápidamente le dio el subidón y experimentó el mayor "globo" de su vida. La actriz ha contado que no podía parar de reírse y llegó a estar cerca de tirarse a los canales. ¡No te lo pierdas!