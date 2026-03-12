Antena3
La desastrosa clase de yoga de Susana y Joaquín: “Si este hombre no se corta ni las uñas de los pies porque no llega”

La familia Sánchez Saborido se ha adentrado en la práctica del yoga, una primera clase que no ha salido del todo como se esperaban.

Daniela, Salma, Susana y Joaquín han llegado a una clase de yoga, antes de empezar el exfutbolista ya tiene el primer problema, “yo no me puedo sentar como hace ella”, ha dicho el capitán.

Susana Saborido ha presumido de haber hecho yoga toda su vida y critica a Joaquín su falta de flexibilidad.

Durante la clase, la profesora ha puesto a la familia en parejas, las dos jóvenes y el matrimonio han formado equipo.

Susana Saborido ha confesado que le tiene que cortar las uñas a Joaquín porque no llega, haciendo gala de la falta de flexibilidad del exfutbolista.

Lo peor ha sido ver a las jóvenes hacer yoga, “¡qué desastre!” les ha dicho Joaquín a sus hijas sobre la torpeza que tienen las dos a la hora de practicar ese deporte.

