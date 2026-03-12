Antena3
Joaquín reprocha la falta de sexo a Susana Saborido durante el viaje: “Hace dos semanas que no sale el pajarito a cantar”

La familia Sánchez Saborido se hospeda en el Templo Rengejo-in para adentrarse en un retiro espiritual, pero antes de comenzar el retiro, Joaquín propone una noche de pasión a Susana Saborido.

Susana Saborido ha querido adentrar a su familia en el mundo espiritual de los monjes haciendo que se hospeden unos días en el Templo Rengejo-in.

Joaquín, Daniela y Salma han alucinado al ver las vistas de las habitaciones en las que pasarán sus próximos días.

Cuando se han quedado a solas, Joaquín le ha propuesto a Susana hacer el amor espiritual, una insinuación que a Susana Saborido le ha parecido una falta de respeto para los monjes.

“No quieres hacer el amor a lo salvaje, ni amor espiritual” le dice Joaquín a su mujer. El capitán le ha reprochado a su mujer la falta de sexo durante el viaje, “ni tu eres una monja ni yo soy un monje” le ha dicho Joaquín a su mujer.

Susana Saborido ha calificado de exagerado a Joaquín. ¿Conseguirá el exfutbolista su propósito?

