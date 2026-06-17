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Así ha sido la entrevista completa a Alberto Núñez Feijóo en El Hormiguero

El presidente del Partido Popular ha estado en el programa para analizar, exhaustivamente, la actualidad política y social de España.

Así ha sido la entrevista completa a Alberto Núñez Feijóo en El Hormiguero

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La actualidad política ha sido protagonista en El Hormiguero con la visita de Alberto Núñez Feijóo. Durante su paso por el programa, el presidente del Partido Popular ha compartido su visión sobre la situación política, económica y social de España.

Lo primero de lo que ha hablado ha sido sobre sus propuestas para que España vuelva a ser "un gran país". El invitado ha prometido que en vez de repartir pobreza, se encargará de crear riqueza y entonces repartirla.

Tras esto, Pablo Motos le ha preguntado por el sistema fiscal y la presión que sufren muchos ciudadanos por la carga tributaria. Feijóo ha asegurado que el problema no son los impuestos sino cómo se utiliza el dinero de las arcas públicas.

También ha habido tiempo para hablar sobre sus planes para mejorar las condiciones de los trabajadores. El presidente del Partido Popular ha afirmado que negociará con los sindicatos que se respeten los derechos de los empleados.

Además, otro de los temas que han tocado ha sido el de los pactos con Vox. El político ha contado en qué consiste la "prioridad nacional" que han acordado en algunas comunidades autónomas pero ha asegurado que su idea es gobernar en solitario.

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