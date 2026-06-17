Alberto Núñez Feijóo critica el sistema fiscal: "Este Gobierno es experto en cuentos y no en cuentas"

Alberto Núñez Feijóo ha visitado El Hormiguero para abordar algunos de los temas que marcan la actualidad política nacional. El líder del Partido Popular ha respondido a las preguntas de Pablo Motos en una entrevista centrada en los principales retos del país.

En este momento, Pablo Motos ha querido saber qué espera el invitado encontrarse en las arcas del Estado si ganase unas hipotéticas elecciones. El gallego ha dicho que este Gobierno es "experto en cuentos y no en cuentas" mientras criticaba la presión fiscal a la que están sometidos los españoles.

Feijóo ha asegurado que no se puede permitir que un trabajador pague cada vez más de IRPF cuando su capacidad adquisitiva no sube al mismo nivel. Además, también ha criticado la gestión que hace de este dinero el sistema público.

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