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Alberto Núñez Feijóo negociará con los sindicatos: "No voy a aceptar que falten a trabajar 1.200.000 personas diariamente"

El líder del Partido Popular ha visitado esta noche El Hormiguero para contarnos cómo ve el panorama político actual y cuáles son sus planes en caso de llegar al gobierno.

Alberto Núñez Feijóo en El Hormiguero

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Ismael Jiménez
Publicado:

Alberto Núñez Feijóo ha visitado el plató de El Hormiguero para ofrecernos su visión del panorama político actual en España. En la entrevista con Pablo Motos nos ha desvelado cuáles son sus ideas y propósitos para cambiar el rumbo del país, en caso de llegar al gobierno.

El líder del Partido Popular asegura que hablará con los sindicatos para solucionar el problema de las bajas laborales fraudulentas, ya que como asegura: "España no puede pagarlo". Feijóo se hace una pregunta para que los sindicatos reflexionen: "¿Cómo es posible que falten 1.200.000 personas diariamente a su trabajo?".

El líder del PP se ha comprometido a hablar con los sindicatos y solucionar este problema que ha ido en aumento con el paso de los años. Para no perderte ningún detalle de sus declaraciones, ¡dale al play al vídeo de arriba!

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