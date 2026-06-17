¿Qué es la "prioridad nacional" para Alberto Núñez Feijóo? Así lo ha explicado en El Hormiguero

Durante los últimos meses, el término "prioridad nacional" ha generado multitud de debates; tanto a pie de calle como en la clase política. Con esto en mente, Pablo Motos ha querido preguntar a Alberto Núñez Feijóo por su política migratoria y aclarar en la medida de lo posible qué significa para el líder de la oposición esta terminología.

El presidente del Partido Popular ha empezado la respuesta apelando al pacto entre el PP y VOX en comunidades autónomas como Extremadura o Castilla y León "En el documento pone que para obtener una vivienda pública o ayudas públicas se tendrá en cuenta el arraigo", ha explicado, antes de aclarar su significado: "Es decir, la permanencia en el censo de ese ayuntamiento o de esa comunidad autónoma". Así pues, Feijóo se ha referido a una medida que se viene "viendo desde hace décadas".

De igual modo, el líder de la oposición ha señalado que esto no significa diferenciar entre españoles e inmigrantes. Sino que se trata de una cuestión de tiempo en el censo, con independencia del lugar de origen de la persona.

Dale play al vídeo de arriba para conocer en detalle sus declaraciones.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas