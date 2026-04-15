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Los amuletos que Pablo Alborán lleva siempre en su maleta

Pablo Alborán ha confesado sus indispensables en una maleta durante su entrevista en El Hormiguero. ¡Descubre sus amuletos!

Los amuletos que Pablo Alborán lleva siempre en su maleta

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Pablo Alborán ha visitado El Hormiguero y, además de revelar cómo superó su miedo a volar, ha querido explicar cuáles son los amuletos que lleva consigo en sus viajes. Unos artículos que ha incorporado a sus giras y que parecen traerle la buena suerte que siempre lo acompaña.

"Llevo unos cristales, unas piedras, que me dio mi amiga Alejandra", comienza explicando: "Esto para que te proteja de las malas energías y de las envidias", le dijo. Y, aunque el cantante no veía necesaria su incorporación al equipaje, ahora su "maleta pesa un kilo más".

Una figura de El Santo, el mítico luchador, un osito que le regaló Blanca Suárez para llevar bien "los nervios de las entrevistas" y, como no podía ser de otra manera, los recuerdos personales más emotivos: fotos de sus seres queridos, una carta de su sobrina y una carta de una fan.

Pablo Alborán viaja mucho, pero ha demostrado que nunca lo hace solo y estos amuletos son indispensables.

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