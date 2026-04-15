Esta noche, la dulzura de Pablo Alborán aterriza en El Hormiguero

El Hormiguero recibe esta noche a Pablo Alborán, uno de los artistas más queridos del panorama musical español. El cantante visita el programa para hablar de sus proyectos y del momento que atraviesa en su carrera, siempre marcado por su sensibilidad y conexión con el público.

Durante la entrevista, Alborán compartirá cómo vive esta etapa, su proceso creativo y algunas anécdotas relacionadas con su música. Una charla cercana que permitirá descubrir su lado más personal y emocional, en una noche que promete música, confidencias y mucha complicidad.

Sobre él:

Pablo Alborán es cantante y compositor, y uno de los grandes referentes de la música en español. Con una trayectoria consolidada y numerosos éxitos, ha conseguido conectar con el público gracias a sus letras y su voz inconfundible. Sus giras y discos lo han situado como uno de los artistas más destacados de su generación.