Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

A las 21:45 horas

Esta noche, la dulzura de Pablo Alborán aterriza en El Hormiguero

El artista estará en el programa para disfrutar de una noche inolvidable mientras presenta sus nuevos proyectos.

Pablo Alborán

Publicidad

El Hormiguero recibe esta noche a Pablo Alborán, uno de los artistas más queridos del panorama musical español. El cantante visita el programa para hablar de sus proyectos y del momento que atraviesa en su carrera, siempre marcado por su sensibilidad y conexión con el público.

Durante la entrevista, Alborán compartirá cómo vive esta etapa, su proceso creativo y algunas anécdotas relacionadas con su música. Una charla cercana que permitirá descubrir su lado más personal y emocional, en una noche que promete música, confidencias y mucha complicidad.

Sobre él:

Pablo Alborán es cantante y compositor, y uno de los grandes referentes de la música en español. Con una trayectoria consolidada y numerosos éxitos, ha conseguido conectar con el público gracias a sus letras y su voz inconfundible. Sus giras y discos lo han situado como uno de los artistas más destacados de su generación.

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Invitados

Publicidad

Programas

Pablo Alborán

Esta noche, la dulzura de Pablo Alborán aterriza en El Hormiguero

Disfruta de la entrevista completa a Sonsoles Ónega en El Hormiguero

Disfruta de la entrevista completa a Sonsoles Ónega en El Hormiguero

David de Jorge

"¡Qué maravilla!": David de Jorge sorprende con un revuelto de trufa negra con patatas pajas

Sonsoles Ónega se emociona al recordar a su padre: "Lo echo de menos terriblemente cada día"
En El Hormiguero

Sonsoles Ónega se emociona al recordar a su padre: "Lo echo de menos terriblemente cada día"

David, acelerado: malogra un Rosco frenético por una última respuesta demasiado arriesgada
El Rosco | 14 de abril

David, acelerado: malogra un Rosco frenético por una última respuesta demasiado arriesgada

Catástrofe de David con María Parrado y J Kbello en Palabras Cruzadas: “Terrible”
Mejores momentos | 14 de abril

Catástrofe de David con María Parrado y J Kbello en Palabras Cruzadas: “Terrible”

El equipo naranja sólo ha conseguido un acierto en todo el panel dedicado a nominadas al Globo de Oro a Mejor Actriz de Comedia.

“Dura de pelar”: risas y polémica por la victoria de Javier en La Pista
Mejores momentos | 14 de abril

“Dura de pelar”: risas y polémica por la victoria de Javier en La Pista

Roberto Leal ha concedido el triunfo a Javier a pesar de que el título que ha dado de la canción de Rebeca no era exacto.

“¡Escándalo!”: El insólito motivo por el que María Parrado empieza a piropear a Aníbal Gómez en Pasapalabra

“¡Escándalo!”: El insólito motivo por el que María Parrado empieza a piropear a Aníbal Gómez en Pasapalabra

Paz Vega

Los desconcertantes mensajes de Paz Vega, ¿sinónimo de ruptura?: "Últimamente va a todos los actos sola"

Loteros acusados

Hablamos con los loteros acusados por el juicio del boleto premiado con 5 millones de euros: "Estoy súper tranquilo"

Publicidad