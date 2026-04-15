A las 21:45 horas
Esta noche, la dulzura de Pablo Alborán aterriza en El Hormiguero
El artista estará en el programa para disfrutar de una noche inolvidable mientras presenta sus nuevos proyectos.
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El Hormiguero recibe esta noche a Pablo Alborán, uno de los artistas más queridos del panorama musical español. El cantante visita el programa para hablar de sus proyectos y del momento que atraviesa en su carrera, siempre marcado por su sensibilidad y conexión con el público.
Durante la entrevista, Alborán compartirá cómo vive esta etapa, su proceso creativo y algunas anécdotas relacionadas con su música. Una charla cercana que permitirá descubrir su lado más personal y emocional, en una noche que promete música, confidencias y mucha complicidad.
Sobre él:
Pablo Alborán es cantante y compositor, y uno de los grandes referentes de la música en español. Con una trayectoria consolidada y numerosos éxitos, ha conseguido conectar con el público gracias a sus letras y su voz inconfundible. Sus giras y discos lo han situado como uno de los artistas más destacados de su generación.
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