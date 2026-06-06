Fernando Alonso, harto tras ser 21º en la clasificación del GP de Mónaco: "Es repetitivo y molesto..."

Aston Martin sigue sin mejorar y lejos de hacerlo, su rendimiento en comparación con Cadillac, debutante en la Fórmula 1 y rival directo de la escudería, ha bajado respecto a los últimos Grandes Premios. Tanto Stroll como Alonso, han sido los farolillos rojos en la clasificación del GP de Mónaco.

Stroll fue último y Fernando penúltimo (21º) en una qualy en la que lo peor fue que se quedó a cinco décimas del 19º (Bearman) y seis del Cadillac de Checo.

"Cada fin de semana decimos que no tenemos actualizaciones en el coche... pero al final estamos en la cola de la parrilla"

Alonso, de 44 años, se sinceró con Marca tras la peor clasificación de la temporada, y más teniendo en cuenta que en las últimas semanas, como suele ser habitual en Aston Martin, se hablaba de ciertos avances: "Teníamos un poco de esperanza en Mónaco porque es un circuito diferente, pero en el primer libre vimos que iba a ser lo mismo. Es repetitivo y en realidad es molesto. Cada fin de semana decimos que no tenemos actualizaciones en el coche... y estamos al final de la parrilla", aseguró el piloto ovetense.

"Hay problemas fundamentales"

Últimamente se había rumoreado que Aston Martin había conseguido pulir algunos problemas que le impedían básicamente competir en la zona baja de la parrilla, pero nuevamente pareció un espejismo, por lo menos a una vuelta: "Hay problemas fundamentales en el coche más allá del simple hecho de cambiar la altura de la suspensión o alguna barra", dijo 'Magic'.

"No había confianza en el coche"

El bicampeón del mundo fue más concreto: "La caja no mejora. Las reducciones son difíciles y las subidas, también. Perdemos sincronización cuando vamos lentos en una curva y nos falta agarre delantero. En Mónaco sin un tren delantero fuerte no puedes ni conducir el coche ni ser preciso cerca de los muros. No había confianza en el coche", sentenció.

Parrilla del GP de Mónaco

Antonelli se llevó una pole in extremis tras birlarle el primer puesto a Verstappen. Sainz fue 12 tras quedarse a décimas de la Q3.

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