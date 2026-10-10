Cristina Pardo estalla en El Hormiguero tras el adelanto electoral: “Es un drama que los políticos sean tan sectarios”

El anuncio de la nueva convocatoria electoral centró el debate en la mesa de actualidad de El Hormiguero. Los colaboradores analizaron el escenario de alta tensión institucional que atraviesa el país tras la ruptura total de puentes entre los principales partidos.

La conversación puso el foco en la nula comunicación que mantienen el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en un momento decisivo para el panorama nacional.

Cristina Pardo se mostró especialmente tajante al censurar la polarización que domina el discurso público. "Es un drama para este país que los políticos no se hablen entre ellos, que sean tan sectarios", afirmó rotundamente la periodista durante su intervención en el plató de El Hormiguero.

La comunicadora advirtió además sobre el peligro de llevar la crispación al extremo del debate institucional. "No se puede tratar al rival político como enemigo. Esto es horroroso para este país porque no sé a dónde nos quieren llevar", concluyó Cristina Pardo, respaldada por el resto de tertulianos ante la preocupación por el distanciamiento entre PSOE y PP.

Nuria Roca y Juan del Val advierten del cansancio social por la crispación

Por su parte, Juan del Val criticó cómo las formaciones políticas utilizan cualquier causa social para alimentar la confrontación en lugar de buscar puntos de encuentro. El escritor puso de ejemplo la controversia sobre el minuto de silencio propuesto por el PSOE por Maricarmen y no apoyado por el PP: "¿Por qué regalas ese escenario solo por enfrentar?", cuestionó el tertuliano al señalar que un partido adopta una causa y el rival se la acaba "regalando" al no sumarse.

En la misma línea, Nuria Roca respaldó la reflexión al alertar sobre la desconexión entre la clase política y la sociedad. La presentadora remarcó el cansancio de los ciudadanos ante el constante choque entre PSOE y PP, asegurando que "la gente está harta de ver las noticias" por la incapacidad de la clase dirigente para rebajar el tono.