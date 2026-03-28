La emoción de Roberto Leal ante el último desafío de José Yélamo: “Yo te quiero mucho”

Roberto Leal se ha emocionado ante el increíble espectáculo que ha ofrecido José Yélamo en su último reto en El Desafío bailando con unas puertas giratorias.

Las lágrimas han cubierto el rostro de Eva Soriano tras ver el maravilloso trabajo de su compañero y la pena por no haber conseguido su reto para sumarle más puntos en el ranking general.

“Este programa es de verdad” ha dicho Roberto Leal ante la emoción de todos los presentes por el número de José Yélamo. El protagonista del desafío tampoco ha podido contener la emoción ante su último reto.

Roberto Leal ha animado a su amigo y le ha dicho unas bonitas palabras, “ahora a José Yélamo se le va a ver como a una grandísima persona, yo te quiero mucho” le ha confesado

el presentador de El Desafío al concursante.