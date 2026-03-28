Las impresionantes acrobacias de Daniel Illescas sobre una escalera en movimiento: “Cualquier error puede acabar mal”

Daniel Illescas ha comprobado que sus límites están más lejos de lo que él pensaba tras su paso por el desafío. Para poner a prueba esa capacidad de superación, el concursante tiene un complicado reto en la Gran Final del El Desafío.

Daniel Illescas tendrá que realizar una coreografía con acrobacias sobre una escalera en movimiento, una prueba que ha puesto al límite al concursante y su capacidad para marearse en el programa.

El riesgo y el sufrimiento han formado parte de la prueba protagonizada por el influencer. “Cualquier error puede acabar mal” ha afirmado el concursante antes de su reto.

Daniel Illescas ha realizado una coreografía circense en equilibrio sobre una escalera en movimiento que ha dejado sin palabras al jurado de El Desafío.