Daniel Illescas sobre su paso por El Desafío: “Ha sido algo mágico”

La vida de Daniel Illescas está llena de retos. Su buena condición física le permite superar grandes desafíos al alcance de muy pocos. Desde el comienzo del programa ha sido uno de los favoritos para estar en la gran final.

El influencer ha dado pasos de gigante, subiendo su nivel en las pruebas más físicas y demostrando que su objetivo era hacerlo lo mejor posible y dar el cien por cien. Su buena actitud ha sido clave para las pruebas, pero sobre todo ha destacado la buena relación que ha entablado con sus compañeros, en concreto con María José Campanario.

La mayor hazaña de Daniel Illescas fue en una de la prueba reina del programa, la apnea. El concursante ha batido el récord de tiempo, logrando una nueva marca que pasará a la historia de El desafío.

La espectacular marca de 4:47 minutos, ha superado la marca de Rosa López, quien lo logró en la tercera edición. “Mi límite está más lejos de lo que pensaba” ha confesado Daniel Illescas en su balance.

A parte de las impresionantes pruebas, el modelo ha dejado momentos muy enternecedores. El apoyo incondicional y la impresionante relación con su abuela ablandaron tanto a los miembros del jurado como a todos los espectadores.