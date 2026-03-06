Antena3
Miguel Ángel Muñoz, el primer invitado en la historia de El Desafío en hacer la apnea: “Me he metido en el mayor lío de mi vida”

El invitado viene decidido a darlo todo enfrentándose a la prueba reina de El Desafío. Migue Ángel Muñoz ha demostrado a lo largo de su carrera que es capaz de enfrentarse a todo, el artista canta, baila y actúa a la perfección. ¿Será capaz de sorprendernos en la apnea?

Carmen Pardo
En esta ocasión, es la primera vez que un invitado del programa decide hacer la apnea. Miguel Ángel Muñoz ha llegado con muchos nervios al programa para afrontar la prueba reina de El Desafío.

El actor ha confesado que “me he metido en el mayor lío de mi vida, es el reto convertido en el calvario peor que he hecho en mi vida”.

Miguel Ángel Muñoz se va a enfrentar a la apnea bajo las indicaciones de Juandi Alcázar, no te lo pierdas, esta noche a las 22:00 horas en El Desafío.

