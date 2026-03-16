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El Rosco | 16 de marzo

Javier salva a Alejandro en El Rosco: ¡firma el empate cuando podría haber ganado!

El concursante madrileño se sabía una respuesta más, pero ha preferido no arriesgar y conformarse con esas tablas con su rival.

Javier salva a Alejandro en El Rosco: ¡firma el empate cuando podría haber ganado!

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Alberto Mendo
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Con casi medio minuto por delante, Javier ha tenido que decidir si firmaba un empate a 22 aciertos con Alejandro o se arriesgaba con una respuesta más de la que estaba muy convencido. Así ha sido el desenlace de un Rosco muy disputado, jugando por un bote de 256.000 euros. Al comienzo del programa, el madrileño ha revelado quién es la persona “muy especial” que le ayuda a estudiar para Pasapalabra.

Javier revela quién es la persona “muy especial” que le ayuda a prepararse para Pasapalabra

Él ha sido el encargado de comenzar la prueba, esta vez con 29 segundos de ventaja. Lo curioso es que los dos concursantes han optado por pasar en la A. Los marcadores han estado muy igualados, con leves diferencias en uno y otro atril según el momento.

Javier ha terminado la primera vuelta con 20 aciertos y, algunas jugadas más tarde, lo ha hecho Alejandro con 19. Finalmente, los dos se han visto empatados a 22, un resultado que el de Pinto ha dado por bueno. Quedaba por ver la reacción de su rival. Ha estado tentado con una respuesta más, pero no arriesgado. Después ha confirmado que habría acertado y ganado, pero su gesto ha salvado a su compañero de la Silla Azul. ¡Revive este Rosco en el vídeo!

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