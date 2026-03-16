Revive la entrevista completa a Santiago Segura en El Hormiguero

El plató de El Hormiguero ha recibido de nuevo a Santiago Segura, que ha celebrado el gran arranque en taquilla de Torrente, presidente. El creador de la saga ha repasado cómo está viviendo este nuevo capítulo del fenómeno cinematográfico.

Lo primero de lo que han hablado Pablo Motos y el invitado ha sido sobre la variedad de opiniones que ha recibido este último proyecto. El cineasta ha asegurado que su intención era cargar contra el convulso panorama político en general y que "todo el mundo" pudiese reírse.

Además, otro de los asuntos sobre los que el actor y director se ha mostrado extremadamente crítico ha sido sobre el tema de los spoilers y la piratería. De hecho, el madrileño ha contado que estuvo a punto de acabar en el calabozo por hacer una fotografía en un cine de Estados Unidos.

Tras esto, Santiago Segura ha dado el visto bueno al programa para que enseñase en primicia, y por primera vez, el tráiler oficial de la última entrega de Torrente.