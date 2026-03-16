Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

No te lo pierdas

Revive la entrevista completa a Santiago Segura en El Hormiguero

El cineasta ha celebrado el increíble éxito de su última película en una noche inolvidable.

Revive la entrevista completa a Santiago Segura en El Hormiguero

Publicidad

El plató de El Hormiguero ha recibido de nuevo a Santiago Segura, que ha celebrado el gran arranque en taquilla de Torrente, presidente. El creador de la saga ha repasado cómo está viviendo este nuevo capítulo del fenómeno cinematográfico.

Lo primero de lo que han hablado Pablo Motos y el invitado ha sido sobre la variedad de opiniones que ha recibido este último proyecto. El cineasta ha asegurado que su intención era cargar contra el convulso panorama político en general y que "todo el mundo" pudiese reírse.

Santiago Segura sobre qué tan crítica es Torrente presidente: “No me parece bonito dar ostias solo a un lado”

Además, otro de los asuntos sobre los que el actor y director se ha mostrado extremadamente crítico ha sido sobre el tema de los spoilers y la piratería. De hecho, el madrileño ha contado que estuvo a punto de acabar en el calabozo por hacer una fotografía en un cine de Estados Unidos.

Tras esto, Santiago Segura ha dado el visto bueno al programa para que enseñase en primicia, y por primera vez, el tráiler oficial de la última entrega de Torrente.

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

Revive la entrevista completa a Santiago Segura en El Hormiguero

Revive la entrevista completa a Santiago Segura en El Hormiguero

Ciencia El Hormiguero

Marron llena de color El Hormiguero con un experimento de globos de pintura

"No puedo criticarte ni en broma": Juan Carlos Ortega le dedica un inolvidable sketch a Santiago Segura

"No puedo criticarte ni en broma": Juan Carlos Ortega le dedica un inolvidable sketch a Santiago Segura

Santiago Segura
Entrevist

Santiago Segura recuerda en El Hormiguero su susto en EE. UU: “Tres tíos armados me sacaron del cine”

Santiago Segura sobre qué tan crítica es Torrente presidente: “No me parece bonito dar ostias solo a un lado”
En El Hormiguero

Santiago Segura, sobre la sátira política de Torrente, presidente: “No me parece bonito dar hostias solo a un lado”

Javier salva a Alejandro en El Rosco: ¡firma el empate cuando podría haber ganado!
El Rosco | 16 de marzo

Javier salva a Alejandro en El Rosco: ¡firma el empate cuando podría haber ganado!

El concursante madrileño se sabía una respuesta más, pero ha preferido no arriesgar y conformarse con esas tablas con su rival.

Clara Garrido presume de ‘Maneras de vivir’ y debuta en La Pista con victoria
Mejores momentos | 16 de marzo

Clara Garrido presume de ‘Maneras de vivir’ y debuta en La Pista con victoria

La actriz, que visita Pasapalabra por primera vez, ha reconocido la canción cuando Roberto Leal le ha dado el título con otras palabras.

La exhibición de Cristina Medina con el moonwalk de Michael Jackson en Pasapalabra

La exhibición de Cristina Medina con el moonwalk de Michael Jackson en Pasapalabra

Javier revela quién es la persona “muy especial” que le ayuda a prepararse para Pasapalabra

Javier revela quién es la persona “muy especial” que le ayuda a prepararse para Pasapalabra

Inmaculada Casal

Inmaculada Casal, una de las periodistas que destapó el caso Arny: "El testigo número 1 me llegó a decir que era mentira"

Publicidad