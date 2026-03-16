Andrés recibe por fin la nulidad de su matrimonio, pero se entristece: aunque sea libre, nunca podrá ser feliz con Begoña

Después de tanto tiempo soñando con este momento, Andrés ha recibido la anulación de su matrimonio con María y, sin embargo, de poco le sirve este certificado cuando no puede casarse de la mujer de la que está enamorado.

Al hijo de Damián le duele que Begoña sea mujer de otro hombre y que haya formado una familia con Gabriel, así que se ha ido a la cantina a ahogar sus penas en alcohol.

En ese instante ha entrado Valentina, que, al ver tan afectado al joven, se ha acercado a preguntarle. Por su parte, Andrés ha decidido abrirse en canal con la nueva dependienta: "He recibido la anulación de mi matrimonio, pero la mujer de la que estoy enamorado ha formado una familia con otro".

El hijo de Damián también le ha confesado que no le había contado la noticia a nadie más que a ella y la joven no ha dudado en aconsejarle: "No dejes de decir lo que te duele a la gente que te quiere". ¿Se animará Andrés a contarle a Begoña lo sucedido?