Santiago Segura recuerda en El Hormiguero su susto en EE. UU: “Tres tíos armados me sacaron del cine”

Santiago Segura regresó a El Hormiguero para hablar de Torrente 4, la nueva película de su popular saga, y repasar algunas de las experiencias más curiosas de su carrera.

Durante su entrevista con Pablo Motos, Santiago Segura recordó un momento tan tenso que vivió en un cine estadounidense. El actor explicó que estaba viendo una película de Guillermo del Toro en la que había participado y, al aparecer su nombre en los créditos, quiso inmortalizar el momento: “Fui a hacer una foto y, de repente, tres tíos armados me sacaron del cine”, contó en el programa.

La situación se volvió un poco más seria cuando le obligaron a borrar la imagen y le comunicaron que tenía que ir con ellos: “Me hicieron borrar la foto y me dijeron que tenía que ir a comisaría”, relató Segura.

El cineasta comparó aquella experiencia con lo que suele ocurrir en España, donde el control en las salas es mucho más relajado: “Aquí grabas una película entera y no pasa nada”, criticó.

Eso sí, el director reconoció que en nuestro país también se están empezando a tomar medidas para evitar grabaciones ilegales en los cines. ¡Así lo ha contado en El Hormiguero!