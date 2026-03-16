Desternillante
"No puedo criticarte ni en broma": Juan Carlos Ortega le dedica un inolvidable sketch a Santiago Segura
El colaborador ha preparado un divertidísimo corto creado con inteligencia artificial para rendirse al cineasta.
La visita de Santiago Segura a El Hormiguero ha estado marcada por el triunfo de Torrente, presidente, que ha arrasado en taquilla desde su estreno. Con su estilo cercano y desenfadado, ha comentado algunas anécdotas de esta nueva aventura.
Tras la entrevista, Pablo Motos ha dado paso a Juan Carlos Ortega, que ha aprovechado la visita de el famoso cineasta español para dedicarle uno de sus desternillantes sketches en los que todo, menos él mismo, está creado con inteligencia artificial.
La 'invitada' ha comenzado criticando a Santiago afirmando que "Torrente es vulgar, zafio y lo peor que le ha pasado al cine". Sin embargo, todo ha dado un vuelco cuando ella se ha quitado la careta y dentro de ella estaba el colaborador que ha dicho que era todo una broma y que jamás podría criticarle "ni en broma". ¡Revive este momentazo!
