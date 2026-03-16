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Marron llena de color El Hormiguero con un experimento de globos de pintura

La sección de ciencia del programa aprovechó la visita de Santiago Segura para preparar uno de los experimentos más visuales de la noche.

Ciencia El Hormiguero

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Durante la visita de Santiago Segura a El Hormiguero, Marron volvió a sorprender con uno de sus experimentos más espectaculares. En esta ocasión, el objetivo no era solo explicar ciencia, sino también crear una imagen digna de una película.

Para lograrlo, el equipo preparó diez globos llenos de pintura de colores, colocados en un péndulo estratégicamente para que explotaran al mismo tiempo. El encargado de recibir el impacto fue Keller, uno de los miembros del equipo de ciencia del programa.

Cuando llegó el momento, los globos estallaron uno tras otro, provocando una explosión de color directamente en la cara de Keller. El resultado fue una escena tan impactante como divertida que dejó una imagen visual espectacular en el plató a cámara lenta.

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En este experimento hemos construido un artefacto que permite liberar unos globos previamente llenos de pintura, suspendidos mediante un hilo y colocados en fila para poder grabar a cámara super lenta cómo impactan en la cara de nuestro compañero Keller.

Péndulo:

Desde un punto de vista físico, un péndulo consiste en un cuerpo suspendido de un punto fijo mediante una cuerda inextensible o una varilla. Debido a la acción gravitatoria si lo separamos de su punto de equilibrio y lo liberamos, oscilará entorno a dicho punto de equilibrio con un periodo que dependerá de la distancia al punto fijo, determinada por longitud de la cuerda o varilla. En el punto más alto, toda la energía será potencial y su velocidad nula, y a medida que desciende va adquiriendo velocidad, siendo esta máxima en el punto más bajo.

En nuestro caso, liberaremos todos los globos a la vez abriendo una compuerta rápidamente con la ayuda de un servomotor y un microcontrolador que hemos programado previamente.

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