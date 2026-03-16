Santiago Segura, sobre la sátira política de Torrente, presidente: “No me parece bonito dar hostias solo a un lado”

En Torrente, presidente el director y actor hace una sátira de la actual política española... y claro, esto cada uno lo interpreta a su manera. Por eso, Pablo Motos le ha leído alguna que otra crítica de la prensa para ver qué opinaba el cineasta.

Santiago Segura ha aclarado que su idea era "hacer una película para que nos riamos" todos. "No les importaba tanto la ideología como la risa", ha comentado antes de rematar afirmando que se ha sentido como el unificador de España.

Además, Segura también ha lanzado otra idea potente al aire, “a la clase política le viene bien tenernos enfrentados” pero en realidad, el director está convencido de que “no estamos tan lejos”.