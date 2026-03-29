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Mejores momentos | Gran Final

José Yélamo tras su paso por El Desafío: “Me he redescubierto a mí mismo”

El presentador se ha dejado la piel en el programa y ha demostrado todo lo que es capaz de hacer.

José Yélamo

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Carmen Pardo
Publicado:

José Yélamo llegó a El Desafío con pocas expectativas y con un enfoque más de pasatiempo, pero desde el primer minuto de programa se demostró a si mismo y al todos los espectadores que su paso por el programa iba a ser para colarse en la gran final.

El concursante fue el primer finalista de la sexta gala, haciéndose con el puesto en la primera semifinal y superando a Daniel Illescas, su perseguidor.

En la tercera gala, Yélamo logró hacerse con la mayor puntuación y por lo tanto llevarse la victoria.

“Aquí he llorado mucho” ha concretado el presentador, quien ha demostrado estar dispuesto a todo para ofrecer su mejor versión. José Yélamo ha sido uno de los grandes favoritos desde el principio, demostrando de lo que es capaz.

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