La heroicidad de Daniel Illescas al resolver el cubo de Rubik en 2:03 minutos en apnea

Daniel Illescas, el hombre récord de la apnea de todas las temporadas de El Desafío, se enfrenta a la prueba más complicada que ha hecho en el programa.

El influencer ha tenido que superar uno de los retos más complicados hasta la fecha. A la difícil prueba de apnea se le suma la tarea de resolver un cubo de Rubik el cual ha tenido que resolver bajo el agua. “La apnea es para estar relajado” ha incidido Illescas durante los ensayos.

Daniel ostenta el récord de apnea de la historia de El Desafío, pero en esta prueba, “el tiempo de apnea se reduzca a la mitad como mucho” ha especificado el coach Juandi.

Durante la prueba, todo el plató ha estado expectante mientras el líder de la clasificación rotaba las partes del cubo. Tras dos minutos y tres segundos y con contracciones abdominales, Illescas ha demostrado porqué es el líder y claro candidato a ser el ganador de El Desafío.