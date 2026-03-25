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La confianza de Daniel Illescas en su socia María José Campanario: "La admiro y sé que no me va a fallar"

El influencer ha desvelado las razones por la que ha elegido a la mujer de Jesús Janeiro como socia en la Gran Final de la sexta temporada de El Desafío.

Daniel Illescas y su socia María José Campanario

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Carmen Pardo
Publicado:

Daniel Illescas se ha mostrado feliz de estar en la Gran Final. El concursante ha elegido como socia para sumar a sus puntos en el programa a María José Campanario. "Ya no depende solo de mi, sino de María José que apuesto por ella".

La emoción de María José Campanario ante las palabras de Daniel Illescas: “Eres un gran compañero”

El influencer la ha elegido por su fortaleza, "ha hecho cosas increíbles y la admiro" ha confesado Daniel Illescas sobre su socia en la Gran Final. El concursante espera que la suerte juegue a su favor en el último programa.

Por su parte, María José Campanario se ha mostrado emocionada ante la elección de Daniel Illescas, "siempre ha demostrado su amistad y voy a darlo todo como si fuese la primera finalista" ha afirmado la mujer de Jesís Janeiro ante la responsabilidad que tiene en la Gran Final de El Desafío.

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