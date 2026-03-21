El piropo de Juan del Val a Patricia Conde: “Con tu sonrisa lo mejoras todo”

Patricia Conde ha demostrado de lo que es capaz durante todos los programas. La presentadora ha defendido su candidatura a la final con uñas y dientes y ha realizado un baile de claqué espectacular.

Juan del Val, Pilar Rubio y Santiago Segura han agradecido el gran esfuerzo de la concursante y han señalado la dificultad de su coreografía. “Tenemos bastante debilidad a este número” ha expresado del Val.

A las palabras del juez se ha añadido Pilar Rubio quien ha aclarado que “lo has hecho super bien”.

Impresionante actuación de Patricia Conde y la gran reacción del jurado.