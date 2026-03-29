La alegría de Eva Soriano, tras la Gran Final de El Desafío: “A pesar de quedar la última, me he llevado parte del premio”
María José Campanario, Eva Soriano, Eduardo Navarrete y Willy Bácenas han compartido sus sensaciones tras la Gran Final del programa.
Eva Soriano se ha mostrado feliz tras el gesto de sus compañeros Daniel Illescas y luego María José Campanario en el que le han cedido parte del premio para su ONG. “Cuando menos te lo esperas, llega la suerte” ha bromeado la concursante.
María José Campanario no tiene palabras para todas las emociones que le ha supuesto su paso por El Desafío, “confío un poco más en mí” ha asegurado la mujer de Jesús Janeiro tras su paso por el programa.
Eduardo Navarrete se ha mostrado feliz por haber conseguido hacer reír con su número cómico y “amenazo con volver” ha afirmado el diseñador.
Willy Bárcenas ha mostrado su pena por terminar con El Desafío y ha querido felicitar a Daniel Illescas como justo ganador, “no ha fallado ni un prueba” ha dicho el cantante sobre el influencer.
