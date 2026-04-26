Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

¿Lo sabías?

Trancas y Barrancas siguen los pasos de la rana Gustavo: así se convirtieron en la primera máscara no humana de Mask Singer

La magia de Mask Singer reside en que ya no sabemos si habrá personas o marionetas debajo de las máscaras.

Chanclas, máscara de Mask Singer

Publicidad

Julián López
Publicado:

El tercer programa de la quinta edición de Mask Singer nos dejó un momentazo inédito: Trancas y Barrancas, las Hormigas de El Hormiguero, se escondían debajo de Chanclas.

¡Eran dos y no eran humanos! Chanclas escondía a Trancas y Barrancas

Solo había una Chancla sobre el escenario interpretando ‘La chica del bikini azul’ de Luis Miguel. Y en el momento de la verdad, apareció su compañera, un dúo que no habíamos visto venir.

Trancas y Barrancas se han convertido en la primera máscara no humana en la historia de Mask Singer, al menos en España, porque las fieles compañeras de Pablo Motos han seguido los pasos de otra marioneta, muy conocida en todo el mundo: ¡la rana Gustavo!

La temporada 5 de la versión estadounidense también comenzó muy fuerte cuando la primera máscara en ser desvelada dejó a todos muy asombrados: la rana Gustavo, conocida como Kermit, se escondía debajo de Caracol.

Mask Singer siempre tiene una sorpresa reservada para sus fans: en ediciones anteriores, el nombre de Pablo Motos había salido varias veces en las teorías de los investigadores y de la audiencia en internet, pero quién nos iba a decir que, en lugar del presentador de El Hormiguero, aparecerían bajo una máscara las icónicas Trancas y Barrancas. Y eso que ‘se olvidaron’ de Petancas, la tercera Hormiga, ¡y no se tomó demasiado bien su ausencia!

¡Eran dos y no eran humanos! Chanclas escondía a Trancas y Barrancas

¡Eran dos y no eran humanos! Chanclas escondía a Trancas y Barrancas

Antena 3» Programas» Mask Singer

Publicidad

Programas

Chanclas, máscara de Mask Singer

Trancas y Barrancas siguen los pasos de la rana Gustavo: así se convirtieron en la primera máscara no humana de Mask Singer

Juan del Val

Juan del Val cuenta su experiencia con el Rey: "Hablamos de la presión de salir en televisión"

Así se grabó Una fiesta de muerte con el asesinato de Bertín Osborne

Así se grabó Una fiesta de muerte con el asesinato de Bertín Osborne

Así fue la imitación que Àngel Llàcer hizo de Édith Piaf en la primera gala de Tu cara me suena de la historia
¿La recuerdas?

Así fue la imitación que Àngel Llàcer hizo de Édith Piaf en la primera gala de Tu cara me suena de la historia

Samantha Fox revela el motivo por el que se enamoró de Labios en Mask Singer
Contenido exclusivo

Samantha Fox revela el motivo por el que se enamoró de Labios en Mask Singer: "Me recuerda a Marilyn Monroe"

Aníbal Gómez revela por fin el origen del nombre de Ojete Calor: “Es un nombre serio”
Mejores momentos | Gala 3

Aníbal Gómez revela por fin el origen del nombre de Ojete Calor: “Es un nombre serio”

Ojete Calor se ha subido a los mejores escenarios del país. Ahora, Aníbal Gómez, ha explicado de dónde viene el nombre del grupo que comparte con Carlos Areces.

Las lágrimas de Lola Índigo, el arrepentimiento de Melendi y versiones mágicas: así han sido las terceras Audiciones de La Voz Kids
Top 5

Estas son las actuaciones más virales de La Voz Kids que hicieron llorar a los coaches

A un paso de la séptima edición de La Voz Kids, hacemos un repaso del TOP 5 de Audiciones a ciegas que conmovieron a los coaches.

Paz Vega

El revés económico de Paz Vega tras confirmarse su separación: un piso subastado y varias deudas a su nombre

Ana Peleteiro convertida en la mejor detective de Una fiesta de muerte

Ana Peleteiro convertida en la mejor detective de Una fiesta de muerte

Descubre todas las pistas que nos han llevado a Dabiz Muñoz como el asesino de Bertín Osborne

Descubre todas las pistas que nos han llevado a Dabiz Muñoz como el asesino de Bertín Osborne

Publicidad