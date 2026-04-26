Trancas y Barrancas siguen los pasos de la rana Gustavo: así se convirtieron en la primera máscara no humana de Mask Singer

El tercer programa de la quinta edición de Mask Singer nos dejó un momentazo inédito: Trancas y Barrancas, las Hormigas de El Hormiguero, se escondían debajo de Chanclas.

Solo había una Chancla sobre el escenario interpretando ‘La chica del bikini azul’ de Luis Miguel. Y en el momento de la verdad, apareció su compañera, un dúo que no habíamos visto venir.

Trancas y Barrancas se han convertido en la primera máscara no humana en la historia de Mask Singer, al menos en España, porque las fieles compañeras de Pablo Motos han seguido los pasos de otra marioneta, muy conocida en todo el mundo: ¡la rana Gustavo!

La temporada 5 de la versión estadounidense también comenzó muy fuerte cuando la primera máscara en ser desvelada dejó a todos muy asombrados: la rana Gustavo, conocida como Kermit, se escondía debajo de Caracol.

Mask Singer siempre tiene una sorpresa reservada para sus fans: en ediciones anteriores, el nombre de Pablo Motos había salido varias veces en las teorías de los investigadores y de la audiencia en internet, pero quién nos iba a decir que, en lugar del presentador de El Hormiguero, aparecerían bajo una máscara las icónicas Trancas y Barrancas. Y eso que ‘se olvidaron’ de Petancas, la tercera Hormiga, ¡y no se tomó demasiado bien su ausencia!