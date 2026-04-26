¿Qué es lo que más les enfada? Trancas y Barrancas confiesan sus secretos tras revolucionar Mask Singer como Chanclas

Chanclas llegó al escenario de Mask Singer prometiendo una doble ración de misterio, pero nadie imaginaba que tras este par tan veraniego se escondían las estrellas de El Hormiguero: Trancas y Barrancas. Aunque su aventura ha sido breve al tener que desvelar su identidad en su primera gala, las hormigas han aprovechado para confesar algunos de sus secretos más divertidos tras las cámaras.

Al hablar sobre su día a día fuera del plató, han sorprendido con su sinceridad sobre la convivencia: "Yo uso el quitapelotillas de la ropa", han bromeado al enumerar los objetos cotidianos que utilizan. Además, han revelado su faceta más gruñona al detallar la lista de cosas que odian, demostrando que bajo el disfraz de Chanclas siguen manteniendo ese espíritu crítico y divertido que las caracteriza.

Pero no todo han sido quejas. El dúo también ha abierto su corazón musical al desvelar cuál es su canción favorita y han confesado cuál es esa zona del mundo que les encantaría conocer para perderse lejos de los focos. Una mezcla de curiosidades que ha permitido al público conocer un poco más a los encargados de dar vida a las hormigas más gamberras.

Ver a Trancas y Barrancas fuera de su mesa habitual ha sido uno de los momentos más memorables y surrealistas de la noche. Si quieres descubrir todos los secretos que han confesado las hormigas y revivir su paso por el programa, no te pierdas el vídeo exclusivo de arriba. ¡Es oro puro!