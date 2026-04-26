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Los cinco errores que cometes con los huevos y pueden afectar a tu salud: descubre cómo cocinarlos y conservarlos

Aunque parecen un alimento sencillo, los huevos requieren ciertos cuidados que muchas veces se pasan por alto en casa. Por eso, Nutriman advierte de hábitos comunes que pueden comprometer tanto su calidad como la seguridad al consumirlos.

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Los huevos son un básico de cualquier cocina, pero debemos tener cuidado con ellos. Luis Alberto Zamora, nuestro Nutriman, ha alertado sobre varios errores habituales al manipular huevos en casa, prácticas que pueden afectar tanto a su seguridad como a su valor nutricional.

Uno de los fallos más comunes es colocarlos en la puerta del frigorífico, donde los cambios de temperatura son constantes. También desaconseja lavarlos antes de guardarlos, ya que se elimina su protección natural y se facilita la entrada de bacterias.

En la cocina, el exceso de calor es otro problema frecuente. Según nos cuenta Nutriman, prepararlos en exceso, con claras muy hechas o yemas secas, puede reducir parte de sus nutrientes y alterar su sabor. Sin embargo, consumirlos crudos tampoco aporta beneficios reales y aumenta el riesgo sanitario.

Por último, también es importante prestar atención a dónde los rompemos. Nutriman recomienda evitar romperlos directamente en el recipiente donde se van a usar, para prevenir contaminaciones. ¡No te pierdas todos sus consejos en el vídeo de arriba!

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