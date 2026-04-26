Samantha Fox revela el motivo por el que se enamoró de Labios en Mask Singer: "Me recuerda a Marilyn Monroe"

Nadie podía imaginar que tras el magnetismo y el glamour de Labios se encontraba una de las voces más icónicas del pop internacional: Samantha Fox. La artista ha dejado a los investigadores en shock al quitarse la máscara y, tras su paso por el programa, ha querido compartir cómo ha vivido esta experiencia tan especial.

Para Samantha, participar en Mask Singer era una asignatura pendiente que tenía muchas ganas de tachar de su lista. "La primera vez que vi la máscara fue muy emocionante", confiesa la cantante, quien no dudó en aceptar el reto de sumarse a la quinta edición del programa para jugar con su identidad.

Esa conexión con el diseño de Labios no fue casualidad. La artista ha asegurado que comparte con su personaje esa esencia sofisticada que siempre la ha acompañado en su carrera: "Me recuerda Marilyn Monroe", afirma emocionada sobre el "glamour" que desprendía su disfraz sobre el escenario.

Esa filosofía de diva del pop, sumada a la actitud arrolladora de Samantha, ha dado como resultado una sinergia impecable que ha mantenido en vilo a los investigadores hasta el último segundo. Su seguridad y su dominio escénico demostraron que, bajo el brillo de Labios, solo podía esconderse una auténtica leyenda.

Decir adiós a Labios y descubrir a Samantha Fox ha sido uno de los grandes bombazos de la edición. Si quieres descubrir todos los detalles de su paso por el programa, no te pierdas la entrevista completa en el vídeo de arriba. ¡Dale al play!