Àngel Llàcer, muy emocionado con la interpretación de Sole Giménez: “Esto es historia de Tu cara me suena”

Sole Giménez se subió al escenario para dejar a su paso una de las interpretaciones más emotivas no solo de esta edición, sino de todo el programa. “Esto es historia de Tu cara me suena”, ha sentenciado Àngel Llàcer, que apenas podía contener las lágrimas tras escuchar a la concursante dar voz a ‘Non, je ne regrette rien’ de Édith Piaf.

La actuación le ha valido para ganar la tercera gala de esta edición y no es para menos. Un trabajo en el que la propia Sole se ha dejado la piel, poniendo todo lo que estaba en su mano para mimetizarse con la artista francesa.

“He sufrido cantando, he sufrido por ella y me he arrepentido de muchas cosas también por ella”, ha explicado, todavía temblando. Una interpretación impecable con la que ha transmitido toda su emoción en cada nota.

No te pierdas este emotivo momento y dale al play al vídeo de arriba. ¡Noches como esta no ocurren siempre en la televisión!