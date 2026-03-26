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VÍDEO INÉDITO: Joaquín demuestra que sigue en plena forma tras dejar el fútbol

El exfutbolista del Real Betis ha querido medir con un cronómetro el tiempo que tarda en recorrer el ancho de un campo de béisbol japonés.

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Joaquín demuestra que sigue en plena forma tras dejar el fútbol

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Adrián Moreno
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Joaquín ha retado a todos los que creían que el andaluz no podía recorrer la distancia del campo de tierra en menos de 20 segundos. Tal ha sido su insistencia que le ha dicho al traductor: “Pregúntale cuánto puedo tartar”, refiriéndose al anciano.

El gaditano ha realizado ejercicios de calentamiento antes de iniciar la carrera y, al arrancar, ha demostrado que sigue en plena forma física, manteniendo una gran velocidad.

Salma y Daniela iniciaban la cuenta atrás cuando su padre ha conseguido llegar de vuelta a la posición inicial en menos de veinte segundos, consiguiendo el reto que se había propuesto, aunque ha terminado tirándose al suelo por el esfuerzo realizado.

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