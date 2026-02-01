VÍDEO INÉDITO: La advertencia de Joaquín a su hija Salma: “Lo que no te puedes llevar son cincuenta bragas”

“La moda no es importante” han confesado la youtuber sobre los consejos para viajar con una mochila.

Unos tips a los que Salma, Daniela y Susana Saborido solo les han encontrado pegas. “Tú crees que voy a ir como Mogli allí” le ha dicho su hija pequeña a Joaquin cuando le ha pedido que solo lleve un par de zapatillas para el viaje.

La humedad y el calor son otros de los factores que la familia debe de tener en cuenta para preparar su equipaje a Japón en verano. ¿Serán capaces de meter todo lo que necesitan dentro de una mochila?