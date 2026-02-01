Antena3
VÍDEO INÉDITO: La advertencia de Joaquín a su hija Salma: “Lo que no te puedes llevar son cincuenta bragas”

Joaquín enseña a Salma Daniela y Susana Saborido los imprescindibles para poder viajar a Japón con una mochila.

La advertencia de Joquín a su hija Salma: "Lo que no te puedes llevar son cincuenta bragas"

Carmen Pardo
“La moda no es importante” han confesado la youtuber sobre los consejos para viajar con una mochila.

Unos tips a los que Salma, Daniela y Susana Saborido solo les han encontrado pegas. “Tú crees que voy a ir como Mogli allí” le ha dicho su hija pequeña a Joaquin cuando le ha pedido que solo lleve un par de zapatillas para el viaje.

La humedad y el calor son otros de los factores que la familia debe de tener en cuenta para preparar su equipaje a Japón en verano. ¿Serán capaces de meter todo lo que necesitan dentro de una mochila?

El futuro del hijo de Paulina Rubio y Colate, en juego: ¿qué opciones tienen de ganar en el juicio?

Paulina Rubio y Colate Vallejo-Nágera atraviesan el episodio definitivo que determinará el futuro de su hijo. Será él mismo quien declare ante el juez con quién quiere quedarse.

Manu y Rosa compiten cada tarde por ver quién se llevará el bote más alto en la historia de Pasapalabra, y cada uno tiene estrategia para conseguirlo.

