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Los Sánchez Saborido realizan su primera inmersión en familia: “Me voy a ahogar con la bombona”

Con el objetivo de adentrarse en las profundidades marinas, la familia ha ido a practicar el buceo en una piscina. Descubre cómo ha sido su primera inmersión, esta noche a las 23:00 horas en El capitán en Japón.

Los Sánchez Saborido realizan su primera inmersión en familia

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Carmen Pardo
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Joaquín está muy ilusionado con el buceo y ha arrastrado a toda la familia a preparar una inmersión. Preparados con los trajes de neopreno, Daniela se queja con lo complicado de ponerse el traje.

Por su parte Susana Saborido no ve nada clara la inmersión, “me voy a ahogar con la bombona” ha asegurado la mujer de Joaquín al descubrir el paso que lleva a la espalda. “No te habías puesto el neopreno y ya te estabas quejando” le dice Joaquín a Susana.

No te pierdas la experiencia bajo el agua de los Sánchez Saborido, esta noche a las 23:00 horas en Antena 3.

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