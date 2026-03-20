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VÍDEO INÉDITO: Daniela demuestra sus habilidades karatekas ante un veterano sensei

La mayor de las hijas de Joaquín ha puesto en práctica sus habilidades peleando.

Daniela demuestra sus habilidades karatekas ante un veterano sensei

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Adrián Moreno
Publicado:

Como ya ha mencionado con anterioridad a lo largo del viaje, Daniela realiza clases de jiu jitsu en España y ha tenido la oportunidad de ponerlas en práctica ante un sensei japonés.

Joaquín se rebela contra su familia en la clase de kárate

Ante la mirada de asombro del maestro, Daniela ha demostrado la fuerza que tiene en los puñetazos que lanza, pero sobre todo en las patadas, que hacían retroceder a un maestro ya veterano.

Con una sonrisa constante, Daniela ha disfrutado de la oportunidad de demostrar sus movimientos ante su familia, bajo la llamada de atención de su madre, que le pedía precaución con el sensei: “Hija, ten cuidado”, le decía Susana después de dar la primera patada.

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