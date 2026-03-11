Antena3
Joaquín revela lo que no perdonaría en su vida: “Me he sentido traicionado”

El exfutbolista ha querido explicar a sus hijas que ha sido lo peor de su carrera deportiva y los motivos por lo que no perdonaría eso en su vida.

Joaquín revela lo que no perdonaría en su vida

Carmen Pardo
Mientras Daniela conduce la autocaravana por Japón, las hijas del capitán han querido saber qué es lo que su padre nunca perdonaría en su vida.

A Joaquín le cuesta hablar del tema, pero al final se sincera con sus hijas, “una traición de alguien a quién tu quieres, yo en mi mundo me he sentido traicionado” ha confesado el exfutbolista.

Para Susana Saborido lo peor de su vida sería que Salma y Daniela se apartaran de su vida, unas palabras que hacen reír a Joaquín, “que yo me aparte te da igual” le dice el capitán a su mujer.

Una reflexión que Susana Saborido decide explicar, “yo no puedo vivir sin ellos, por una parte, necesito estar tranquila, pero por otra parte no puedo estar sin ellos, es contradictorio” dice la mujer de Joaquín.

“No me ha hecho un masaje en su vida”: la tensión aumenta en la caravana de los Sánchez Saborido

“No me ha hecho un masaje en su vida”: la tensión aumenta en la caravana de los Sánchez Saborido

Joaquín revela lo que no perdonaría en su vida

Joaquín revela lo que no perdonaría en su vida: “Me he sentido traicionado”

