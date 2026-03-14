El disgusto de Joaquín ante las críticas de su familia: “No se pueden decir cosas más desagradables”

El viaje está llegando a su fin y la familia ha sacado toda la artillería que la coach que les ha proporcionado para su viaje por Japón.

Susana Saborido se ha mostrado muy crítica con Joaquín, primero al recriminarle su actitud ante la edad y después se ha sincerado con él, “no nos parecemos en nada” le decía su mujer.

“No se pueden decir cosas más desagradables que las que me dijeron a mí” ha confesado el capitán ante las críticas de su familia. No te lo pierdas, el miércoles a las 23:00 horas en El capitán en Japón.