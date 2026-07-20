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Muere un hombre ahogado en Peñíscola tras la victoria de España en el Mundial

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las causas de esta muerte

Guardia Civil investiga un presunto asesinato de una vecina de 86 años en Alcaudete

Guardia Civil investiga un presunto asesinato de una vecina de 86 años en Alcaudete EUROPAPRESS

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Jaime Álvarez
Publicado:

El Puerto de Peñíscola (Castellón) ha sido escenario esta pasada noche de la muerte por presunto ahogamiento de un hombre, un suceso que tuvo lugar durante las celebraciones por la victoria de España en la final del Mundial contra Argentina.

Según han informado fuentes de la Guardia Civil, el fallecimiento se produjo en el puerto de la localidad, aunque por el momento se desconocen las circunstancias en las que ocurrió. El instituto armado ha abierto una investigación para esclarecer las causas de la muerte.

La investigación

Las mismas fuentes han precisado que, por el momento, no se ha podido determinar si la víctima participaba en los festejos por el triunfo de la selección española cuando se produjo el suceso, por lo que no se ha establecido ninguna relación entre ambos hechos.

La Guardia Civil permanece a la espera de los resultados de la autopsia, que serán clave para determinar las causas exactas del fallecimiento y avanzar en la investigación.

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