Rubén Cruz, sobre la visita del papa al muelle de Arguineguín: "La ofrenda floral fue una imagen llena de simbolismo"

Cumpliendo con la promesa de su antecesor, el papa León XIV ha visitado el muelle de Arguineguín durante su viaje a Canarias. Desde allí, ha detallado que "la Iglesia no puede permanecer muda ante quienes son abandonados" en el mar.

Desde Arguineguín, que en 2020 fue llamado el 'puerto de la vergüenza' después de que se hacinaran más de 2.300 migrantes durante días, el papa ha preguntado "si hemos sabido reconocer a Cristo en quienes desembarcan marcados por el miedo, el hambre y la violencia después del desierto, de la noche y del mar".

El papa ha condenado "a los monstruos que acechan estos mares: mafias que trafican con la desesperación, tratantes que esclavizan mujeres y niños y la indiferencia de muchos que permiten que los pobres sean tragados por el olvido o la explotación".

También desde Arguineguín el papa ha pedido a Europa que haga "examen de conciencia" ante el drama migratorio para que el Mediterráneo y Atlántico dejen de ser "cementerios sin lápidas". Tras la homilía, León XIV se ha acercado a la orilla del muelle y ha lanzado un ramo de flores al mar recordando a las víctimas mortales de la ruta canarias.

"La ofrenda al mar está llena de simbolismo"

Precisamente, sobre esa ofrenda floral hemos hablado con Rubén Cruz, redactor jefe de 'Vida Nueva', en Antena 3 Noticias. Para Rubén, "la imagen que hemos visto de la ofrenda al mar está llena de simbolismo". Tal y como ha detallado, "recordaba lo que ya hizo el papa Francisco en 2021 en Lesbos recordando al mundo que el Mediterráneo, también llamado Mare Nostrum, no podía convertirse en el Mare Mortum".

Con este viaje, el papa León XIV ha dejado claro los temas que quiere defender durante su pontificado. Según el redactor jefe de 'Vida Nueva', "el sello es la migración, aunque no podemos olvidar que en este primer año de pontificado ha estado muy presente el tema de la paz". Concretamente, esta semana en el Congreso "hemos visto cómo pedía acabar con las ideologías prefabricadas y también pone el foco en la inmigración".

"En el plano político ha conseguido cierto consenso"

El viaje a España del papa León XIV ha sido tanto en agenda como en temas tratados. Según Cruz, "en el plano político el papa ha conseguido un cierto consenso", a pesar de que "hace dos meses, el gran público no le reconocía, pero Donald Trump le ha puesto en el mapa metiéndose con él y le ha venido Dios a ver". Asimismo, sostiene que este viaje ha marcado a León XIV. "Es el principal viaje que hace a Europa y una de sus principales preocupaciones es el auge de las ideologías, teniendo en cuenta a la extrema derecha". Rubén Cruz detalla que está viendo que "en EEUU ya existe una iglesia trumpista y quiere evitar que eso suceda en el viejo continente".

"A Moncloa también le preocupa el tema de la migración"

Un detalle que ha llamado la atención de este viaje ha sido el acompañamiento del presidente del Gobierno. Cruz sostiene que "a Moncloa también le preocupa el tema de la inmigración" y considera que "el hecho de que el papa haya acercado a tanta gente ha permitido que pueda hablar en el Congreso o pose con ideologías que no casen con la Iglesia".