El duro relato de una nigeriana prostituida por las mafias: "Al llegar a España me quitaron a mi bebé para obligarme a prostituirme"

La visita del papa León XIV a Canarias ha dejado una imagen para la historia. Por primera vez en la historia un pontífice ha aterrizado en el archipiélago y lo ha hecho para poner el foco en uno de los mayores desafíos humanitarios de Europa: la migración.

El Santo Padre ha llegado este jueves a Gran Canaria, donde ha sido recibido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a autoridades civiles, religiosas y representantes de distintas instituciones. El fuerte viento, protagonista desde el primer momento, ha acompañado una jornada cargada de simbolismo y emoción.

Una bienvenida histórica

Tras su llegada, León XIV se ha desplazado hasta Arguineguín, uno de los principales puntos de llegada de migrantes a España a través de la ruta atlántica. Allí le esperaban cientos de personas entre aplausos, vítores y muestras de devoción. El acto ha comenzado al son de un himno de esperanza que ha servido de bienvenida al Pontífice en un enclave convertido en símbolo de la frontera sur europea.

Durante el encuentro, el papa ha querido escuchar a quienes conocen de cerca la realidad migratoria. Voluntarios, trabajadores de organizaciones humanitarias y miembros de Salvamento Marítimo han compartido experiencias marcadas por el sufrimiento, pero también por la solidaridad.

Historias marcadas por el dolor

Los testimonios de los migrantes han sido algunos de los momentos más conmovedores de la jornada. Una mujer ha leído el relato de una migrante nigeriana víctima de trata de seres humanos que, por razones de seguridad, no ha podido asistir al acto. En su mensaje explicaba que abandonó su país no por voluntad propia, sino porque no tenía otra alternativa. "A los 14 años, ya estaba sola frente a la vida. Me fui porque no había otra salida", relataba.

Los discursos reflejan la dureza de muchas de estas historias. Algunos participantes han recordado las dificultades que afrontan quienes llegan sin recursos, sin una red de apoyo e incluso sin un lugar donde dormir. Sin embargo, junto a esos relatos también hay espacio para la esperanza y el agradecimiento. Una de las intervinientes ha querido "agradecer profundamente a esta ciudad, que me acogió y me permitió crecer".

Un mensaje de esperanza

En su intervención, León XIV ha querido convertir el muelle de Arguineguín en un referente internacional de acogida y unidad. Reivindica que "la dignidad humana no tiene pasaporte, ni pierde valor al cruzar una frontera".

La ceremonia ha concluido con una ofrenda floral en memoria de quienes perdieron la vida en el mar intentando alcanzar las costas europeas. Finalmente, el Papa ha bendecido una cruz elaborada con madera de cayucos y ha participado en una oración a la Virgen del Carmen, patrona de los marineros, poniendo fin a una jornada histórica para Canarias y para quienes trabajan cada día al lado de los más vulnerables.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.