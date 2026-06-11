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VISITA DEL PAPA

El papa León XIV oficia una multitudinaria misa en Gran Canaria ante unos 50.000 fieles

León XIV ha recordado que "no pocas veces la riqueza nos vuelve ciegos" en su discurso en el estadio de Las Palmas de Gran Canaria.

El Papa León XIV a su llegada a la vigilia de oración, en el Estadio Olímpico Lluís Companys, a 9 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Esta vigilia es uno de los actos más destacados durante la estancia del Pontífice en la ciudad condal y se espera que asistan unas 60.000 personas en el interior del estadio y que miles de fieles más se concentren en los alrededores. 09 JUNIO 2026;CATALUÑA;PAPA;VIGILIA;BCN;IGLESIA;ESTADIO;VISITA PAPAL;AMBIENTE;PAPAMOVIL; David Zorrakino / Euro...

Sigue el streaming en directo de la misa del papa León XIV en el Estadio de Gran Canaria | EUROPAPRESS

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Paula Hidalgo
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Tras su paso por Madrid y Barcelona, el papa León XIV visita Canarias. La lluvia de masas que ha desatado la llegada del Pontífice a nuestro país, sigue acompañándole en Gran Canaria. Esta tarde se esperaba uno de los actos más multitudinarios de estos días en el archipiélago. Más de 40.000 personas acuden a la gran misa en el Estadio de Gran Canaria, donde fieles llegados de todas las Islas y distintos lugares de España viven uno de los momentos más destacados y emotivos de la jornada.

La Santa Misa ha dado comienzo sobre las 19:30 horas (una hora menos en Canarias). El Estadio de Gran Canaria ha acogido la misa presidida por el papa León XIV, acompañado por la diócesis canarias y miles de peregrinos. Este gran acto es el que pone fin a la visita del Santo Padre antes de partir hacia Tenerife el viernes.

León XIV ha recordado que "no pocas veces la riqueza nos vuelve ciegos" en su discurso en el estadio de Las Palmas de Gran Canaria. El Pontífice americano ha agregado que quienes "tienen la presunción de bastarse a sí mismos, de saberlo todo" se encuentran "aturdidos por los estruendos de un ‘yo’ ampuloso".

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