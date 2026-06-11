El papa León XIV oficia una multitudinaria misa en Gran Canaria ante unos 50.000 fieles

Tras su paso por Madrid y Barcelona, el papa León XIV visita Canarias. La lluvia de masas que ha desatado la llegada del Pontífice a nuestro país, sigue acompañándole en Gran Canaria. Esta tarde se esperaba uno de los actos más multitudinarios de estos días en el archipiélago. Más de 40.000 personas acuden a la gran misa en el Estadio de Gran Canaria, donde fieles llegados de todas las Islas y distintos lugares de España viven uno de los momentos más destacados y emotivos de la jornada.

La Santa Misa ha dado comienzo sobre las 19:30 horas (una hora menos en Canarias). El Estadio de Gran Canaria ha acogido la misa presidida por el papa León XIV, acompañado por la diócesis canarias y miles de peregrinos. Este gran acto es el que pone fin a la visita del Santo Padre antes de partir hacia Tenerife el viernes.

León XIV ha recordado que "no pocas veces la riqueza nos vuelve ciegos" en su discurso en el estadio de Las Palmas de Gran Canaria. El Pontífice americano ha agregado que quienes "tienen la presunción de bastarse a sí mismos, de saberlo todo" se encuentran "aturdidos por los estruendos de un ‘yo’ ampuloso".

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