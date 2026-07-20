Cuatro detenidos y una veintena de investigados por agredir, insultar e intimidar a hinchas de la selección en el País Vasco

La Ertzaintza ha detenido a cuatro personas e investiga a una veintena por los incidentes registrados en torno a la celebración de la final del mundial de fútbol en el País Vasco.

Grupos de radicales, alrededor de un centenar en Bilbao y una treintena en Vitoria agredieron, insultaron y amedrentaron a todos los que llevaban puesta la camiseta de La Roja, banderas de España o se disponían a ver la final en las pantallas gigantes que se habían instalado. En la capital vizcaína los momentos de mayor tensión se vivieron en entorno de la Plaza Campuzano. Al término de una manifestación convocada por la oficialidad de la Selección Vasca de Fútbol a la que acudieron unas trescientas personas, los violentos lanzaron botellas de cristal y se encararon a familias con niños que tuvieron que resguardarse en los portales de la plaza.

La Ertzaintza, que tuvo que intervenir, desplegó un dispositivo para evitar que llegaran al parque de Doña Casilda donde el Partido Popular de Bilbao había instalado una pantalla gigante para que los aficionados de la Selección pudieran ver la final entre España y Argentina. Algunos consiguieron acceder y cortaron el cable para impedir la retrasmisión. Los encapuchados lograron llegar hasta la portavoz del PP en el ayuntamiento, que se encaró a ellos para que no arrancaran la pantalla "de cuajo". Algunos de los asistentes huyeron del recinto por miedo. Finalmente el partido se emitió sin ningún contratiempo.

Los altercados se repitieron en San Sebastián y en Vitoria. En la capital alavesa un grupo de radicales atacó a dos jóvenes con gas pimienta y les propinó una paliza por llevar la camiseta de España.

Condena institucional

El Gobierno Vasco ha expresado su máxima condena por las agresiones e intimidación a hinchas de España. El Ejecutivo Autonómico tacha los actos violentos de "comportamientos incompatibles con los valores de respeto y convivencia que definen a nuestro país" y hacen hincapié en la necesidad de una "convivencia basada en el respeto, el civismo y el rechazo de cualquier forma de violencia". El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto asegura sentir "vergüenza ajena" por los altercados vividos durante la celebración y reivindica el comportamiento mayoritario de la ciudadanía.

Incidentes en Pamplona

Un grupo de radicales encapuchados irrumpe en la terraza de un bar y agreden brutalmente a un grupo de militares que seguía el partido de España. Hay al menos tres heridos.

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